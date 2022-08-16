Аналитики выяснили, сколько россиян рассчитывают на дополнительный доход к пенсии

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Больше половины работающих россиян – 57% – рассчитывают на дополнительные источники дохода на пенсии. Об этом со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения сообщает РИА Новости.

37% респондентов на вопрос, рассчитывают ли они кроме государственной пенсии на какие-либо еще источники дохода после наступления пенсионного возраста, ответили отрицательно. 6% опрошенных затруднились с ответом.

Отмечается, что среди мужчин доля полагающихся на дополнительный доход больше, чем среди женщин – 62 и 52% соответственно. Таковых также больше среди тех, кто оценивает свое материальное положение как очень хорошее – 73%. Аналитики выяснили, что 54% россиян оценивают свой заработок как средний и 45% как очень плохой.

Каждый пятый опрошенный – 21% – заявил, что прибавкой к пенсии будут доходы от сдачи квартиры в аренду, 14% полагаются на помощь со стороны детей, 11% – рассчитывают на заработок супруга. Еще столько же заявили, что надеются на дополнительную пенсию из системы частного пенсионного накопления. 5% россиян рассчитывают получить наследство, а 4% – переехать в квартиру поменьше.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, который устанавливает начисление надбавки сотрудникам прокуратуры и следственных органов за почетные звания.

