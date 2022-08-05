Эксперт оценил предложение о поддержке работающих пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предложение о введении пенсионного социального налогового возврата для работающих пенсионеров, скорее всего, Минфин не поддержит. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве России, бывшего замминистра здравоохранения и социального развития Александра Сафонова.

По его словам, НДФЛ является основным бюджетообразующим доходом для субъектов РФ и муниципалитетов. В случае принятия, отметил Сафонов, серьезная сумма будет выпадать из доходов городов и поселков.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что предложение не решает проблему индексации пенсий.

"Сейчас сформирована позиция по поводу того, что в бюджете не хватает средств для индексации пенсии работающим пенсионерам. Я думаю, вряд ли со стороны правительства мы увидим какие-нибудь инициативы в этой области за исключением той, которая уже была озвучена", – пояснил Сафонов.

Ранее депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о налоговом возврате для работающих пенсионеров. Речь идет о праве на социальный налоговый возврат в размере 50% от уплаченного НДФЛ, в то же время сумма возврата не превысит 25 тысяч рублей. Поправки предлагается внести в Налоговый кодекс. Согласно пояснительной записке, чтобы получить деньги, пенсионеру нужно будет обратиться в ФНС.

