В России предложили освободить от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить пенсионеров с малолетними детьми от уплаты НДФЛ с зарплаты. Об этом сообщает RT.

Специалист направил обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова.

"<...> прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан, достигших пенсионного возраста, но продолжающих вести трудовую деятельность, от уплаты НДФЛ с заработной платы в случае, если на иждивении у них имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет", – указал в письме Орлов.

В своем обращении эксперт напомнил о ситуациях, когда пенсионеры вынуждены брать на себя родительскую роль – у кого-то ребенок появился незадолго до выхода на пенсию, кто-то стал опекуном в результате чрезвычайных обстоятельств.

В подобных случаях работающие пенсионеры должны продолжить или возобновить трудовую деятельность, при этом с их заработка по-прежнему будет взиматься налог на доходы физических лиц.

Ранее депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о налоговом возврате для работающих пенсионеров. Речь идет о праве на социальный налоговый возврат в размере 50% от уплаченного НДФЛ, в то же время сумма возврата не превысит 25 тысяч рублей.