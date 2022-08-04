В России предложили ввести налоговый возврат в размере 50% для работающих пенсионеров

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Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о налоговом возврате для работающих пенсионеров. Документ планируют внести в Госдуму 4 августа, сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Речь идет о праве на социальный налоговый возврат в размере 50% от уплаченного НДФЛ, в то же время сумма возврата не превысит 25 тысяч рублей. Поправки предлагается внести в Налоговый кодекс.

Согласно пояснительной записке, чтобы получить деньги, пенсионеру нужно будет обратиться в ФНС. Деньги предлагается возвращать в безналичной форме в течение 30 дней со дня направления соответствующего заявления. Кроме того, за каждый день просрочки предлагается ввести проценты.

Ранее сообщалось, что в Госдуму в осеннюю сессию внесут законопроект о выплате 13-й пенсии. Ее предлагается выплачивать раз в год к новогодним праздникам в декабре. Документом также предлагается увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим 70 лет. На данный момент она выплачивается пожилым людям с 80 лет.

