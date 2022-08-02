Юрист назвала способы самостоятельно увеличить размер пенсии

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Адвокат Ольга Сулим рассказала, как можно увеличить размер выплачиваемой пенсии за счет оценки имеющихся на руках документов. Об этом сообщает "Российская газета".

"Во-первых, необходимо собрать все документы, которые могут подтвердить ваш трудовой стаж и приравненные к нему годы (например, отпуск по уходу за детьми)", – заявила юрист.

Сулим добавила, что пенсия может быть увеличена, если ее получатель работал на севере РФ и в приравненных к нему регионах Дальнего Востока. Аналогично оценивается труд на вредном и опасном производстве.

Еще один способ увеличить размер пенсионной выплаты – уйти на пенсию позже минимального возрастного порога.

Наконец выплата большего размера предусмотрена при изменении количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении и представлении сведений о дополнительном стаже за период до 1 января 2002 года. Поводом для пересмотра размера пенсии может стать и переезд пенсионера на проживание в сельскую местность.

Для получения увеличенных выплат потребуется подать заявление в территориальное подразделение Пенсионного фонда России. Дополнительно можно обратиться за перерасчетом пенсии.

Ольга Сулим добавила, что по достижении 80 лет в РФ увеличивается фиксированная часть страховой пенсии по старости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что с 1 августа в России вступят новые законодательные нормы, предусматривающие повышение размера пенсии работающих пенсионеров. Размер повышения привязан к сумме страховых взносов от работодателя за 2021 год.

