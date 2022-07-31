Володин объявил о повышении пенсий работающим пенсионерам с августа

Фото: Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков

С понедельника, 1 августа, в России вступят новые законодательные нормы, предусматривающие повышение размера пенсии работающих пенсионеров, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщается в телеграм-канале нижней палаты российского парламента.

По словам спикера, размер повышения будет зависеть от суммы страховых взносов, который работодатель уплатил в 2021 году.

"Также в августе вырастет фиксированная выплата к пенсии для тех россиян, которым в этом месяце исполнилось 80 лет, и автоматически пересчитают размер накопительных пенсий", – говорится в сообщении.

Ранее о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров сообщили в отделении ПФР по Москве и Московской области. На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. Это касается и наемных сотрудников, и самозанятых, которые платят взносы самостоятельно.