Володин объявил о повышении пенсий работающим пенсионерам с августа

Фото: Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков
С понедельника, 1 августа, в России вступят новые законодательные нормы, предусматривающие повышение размера пенсии работающих пенсионеров, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщается в телеграм-канале нижней палаты российского парламента.
По словам спикера, размер повышения будет зависеть от суммы страховых взносов, который работодатель уплатил в 2021 году.
"Также в августе вырастет фиксированная выплата к пенсии для тех россиян, которым в этом месяце исполнилось 80 лет, и автоматически пересчитают размер накопительных пенсий", – говорится в сообщении.
Ранее о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров сообщили в отделении ПФР по Москве и Московской области. На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. Это касается и наемных сотрудников, и самозанятых, которые платят взносы самостоятельно.
В ПФР анонсировали перерасчет пенсий работающих пенсионеров
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