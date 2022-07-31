В ПФР анонсировали перерасчет пенсий работающих пенсионеров в августе

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Традиционный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров произойдет в августе. Об этом рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по Москве и Московской области.

Там добавили, что на увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. Это касается и наемных сотрудников, и самозанятых, которые платят взносы самостоятельно, уточнили в фонде.

Так, в Московском регионе с 1 августа этого года такой перерасчет будет произведен для 1,3 миллиона работающих пенсионеров.

Ранее сообщалось, что правительство выделит регионам больше 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснил, что эти деньги пойдут на доплаты пенсионерам, чей доход не превышает прожиточного минимума. По словам Мишустина, нынешнее решение кабмина затронет порядка 1 миллиона человек и позволит снизить нагрузку на региональные бюджеты на фоне недавнего повышения прожиточного минимума.

В конце мая Владимир Путин принял решение об увеличении на 10% размера прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда с 1 июня текущего года. Также глава государства объявил об аналогичной индексации пенсий неработающих пенсионеров.

С 3 июня россияне начали в автоматическом режиме получать проиндексированные пенсии. Средний размер пенсии по стране увеличился на 1 760 рублей.

