Сотрудникам прокуратуры и СК будут начислять надбавку за почетные звания

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В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает начисление надбавки сотрудникам прокуратуры и следственных органов за почетные звания.
"Проектом федерального закона предусматривается выплата процентной надбавки в составе денежного содержания прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета РФ за почетные звания Заслуженный работник прокуратуры РФ и Заслуженный сотрудник следственных органов РФ", – говорится в документе.
Однако это не предполагает выплату надбавок в двойном размере при наличии различных почетных званий.
Ранее Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам. Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии.
В ходе церемонии мэр наградил горожан орденами Дружбы, орденом Пирогова, орденом Почета, медалью "За спасение погибавших", медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, знаками отличия "За безупречную службу городу Москве" и "За заслуги перед Москвой", а также вручил почетные грамоты и благодарственные письма президента РФ.
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