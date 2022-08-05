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Общество

17:04

Сотрудникам прокуратуры и СК будут начислять надбавку за почетные звания

общество

Фото: depositphotos/Milly7

В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает начисление надбавки сотрудникам прокуратуры и следственных органов за почетные звания.

"Проектом федерального закона предусматривается выплата процентной надбавки в составе денежного содержания прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета РФ за почетные звания Заслуженный работник прокуратуры РФ и Заслуженный сотрудник следственных органов РФ", – говорится в документе.

Однако это не предполагает выплату надбавок в двойном размере при наличии различных почетных званий.

Ранее Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам. Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии.

В ходе церемонии мэр наградил горожан орденами Дружбы, орденом Пирогова, орденом Почета, медалью "За спасение погибавших", медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, знаками отличия "За безупречную службу городу Москве" и "За заслуги перед Москвой", а также вручил почетные грамоты и благодарственные письма президента РФ.

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