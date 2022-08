Сеть "Вкусно – и точка" предложила несколько названий взамен "МакАвто"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" подала заявку в Роспатент на регистрацию брендов, включая "Авто – и точка", "Кофе – и точка", "Доставка – и точка". Об этом сообщает "Газета.ру".

Однако это не означает, что их будут использовать в будущем. Представитель сети Наталья Меркушова рассказала, что названия "МакАвто" пока нет.

При этом она подтвердила, что рестораны по-английски будут называться Tasty. And That's It.

Ранее гендиректор сети Олег Пароев заявил, что сеть "Вкусно – и точка" планирует запустить доставку к сентябрю. Пароев также прокомментировал ситуацию с ростом цен в сети фастфуда. По его словам, это произошло из-за того, что подросли закупочные цены.