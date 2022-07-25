Глава сети "Вкусно – и точка" анонсировал появление аналогов "Биг Мака" и "Макфлурри"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В меню ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" появятся аналоги "Биг Мака" и "Макфлурри", рассказал гендиректор сети Олег Пароев.
По его словам, несмотря на замену ингредиентов соуса в бургере и технологии производства десерта, аналоги блюд по вкусу не будут отличаться от оригиналов.
"И у нас есть определенные сложности. Не сложности, а, я бы сказал, "интересная задача" по тому, как заменить этот соус, используя другие ингредиенты. Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусу практически не будет, я думаю, отличаться от классического "Биг Мака", – сказал Пароев в беседе с РБК.
Он пояснил, что в изготовлении "Макфлурри" используется собственная технология McDonald's – флурринг или "проворачивание ложки в мороженом", которую во "Вкусно – и точка" применять не могут, однако потребители не заметят разницы с тем продуктом, к которому они привыкли.
Ранее стало известно, что с 2 августа в заведениях предприятия гости смогут попробовать фруктовый лимонад, а уже с 8 августа в ресторанах быстрого питания появятся мороженое в стаканчике со вкусом манго и молочный коктейль с тропическим вкусом.
Также "Вкусно – и точка" планирует класть в детские наборы, которые будут продаваться по аналогии с "Хэппи Милом" от McDonald's, игрушки в виде героев российских анимационных студий. По словам гендиректора сети, в этом вопросе будут отталкиваться от того, что нравится самим детям.
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