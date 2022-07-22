Первая вывеска появилась на ресторане "Вкусно – и точка" в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве на ресторане быстрого питания "Вкусно – и точка" появилась первая вывеска. Заведение расположено по адресу Можайское шоссе, 43/1.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу компании, в ближайшее время вывески украсят фасады ресторанов сети по всей России.

Ранее стало известно, что с 2 августа в заведениях предприятия гости смогут попробовать фруктовый лимонад, а уже с 8 августа в ресторанах быстрого питания появятся мороженое в стаканчике со вкусом манго и молочный коктейль с тропическим вкусом.

Также во "Вкусно – и точка" заявили, что цены на одни и те же блюда могут отличаться в зависимости от заведения. На них влияют стоимость сырья, расходы на аренду и электроэнергию каждого отдельного ресторана сети.

До этого сообщалось о том, что картофель фри и по-деревенски вернется в рестораны сети в конце августа. Продажу прекратили из-за нехватки мощностей поставщика и невозможности импорта.

