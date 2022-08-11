"Вкусно – и точка" проведет проверку из-за инцидента с доставкой булочек на такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" проведет проверку из-за инцидента с доставкой булочек для бургеров в одно из заведений Подмосковья на такси, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что в соцсетях распространилась фотография с комментарием о том, что булочки для ресторана "Вкусно – и точка" выгружают из такси.

"В экстренных случаях допускается трансфер некоторых категорий продуктов между предприятиями при соблюдении необходимых условий транспортировки. По данному случаю будет проведена внутренняя проверка", – рассказали в сети.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов "Вкусно – и точка" запустит доставку к сентябрю. Там также прокомментировали ситуацию с ростом стоимости продукции. Представитель компании связал это с увеличением закупочных цен.

В начале июля в популярной сети ресторанов сообщали, что цены на одни и те же блюда могут отличаться в зависимости от заведения. На них влияют стоимость сырья, расходы на аренду и электроэнергию каждого отдельного ресторана.