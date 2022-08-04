Названа дата возобновления работы формата кафе во "Вкусно – и точка"

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Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" возобновит концепцию кафе в России с 11 августа, сообщает РИА Новости.

"На следующей неделе, 11 августа, в предприятиях "Вкусно – и точка" возобновят свою работу концепции кафе. Они будут открыты в тех точках сети, в которых были расположены и ранее", – сообщили в пресс-службе сети.

Посетителям будет доступен большой ассортимент кофейных напитков, выпечка, чиабатты и десерты. Кроме того, будут вновь запущены специальные предложения программы лояльности.

В компании отметили, что в меню будут представлены классические горячие и холодные напитки, включая позиции из специальной линейки, а также новинки, среди которых айс-кофе "Кленовый пекан".

Кроме того, гости смогут выбрать основу для приготовления напитков. Так, будут доступны напитки на кокосовой или миндальной основе. В будущем меню будет дополняться другими позициями.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов "Вкусно – и точка" запустит доставку к сентябрю. Там также прокомментировали ситуацию с ростом стоимости продукции. Представитель компании связал это с увеличением закупочных цен.

В начале июля во "Вкусно – и точка" заявили, что цены на одни и те же блюда могут отличаться в зависимости от заведения. На них влияют стоимость сырья, расходы на аренду и электроэнергию каждого отдельного ресторана сети.

Позднее стало известно, что с 2 августа в заведениях предприятия гости смогут попробовать фруктовый лимонад, а уже с 8 августа в ресторанах быстрого питания появятся мороженое в стаканчике со вкусом манго и молочный коктейль с тропическим вкусом.

Также "Вкусно – и точка" планирует класть в детские наборы, которые будут продаваться по аналогии с "Хэппи Милом" от McDonald's, игрушки в виде героев российских анимационных студий. По словам гендиректора сети, в этом вопросе будут отталкиваться от того, что нравится самим детям.

