Финляндия решила выдавать россиянам визы в 5–10 раз меньше

Пока москвичи начали выбирать варианты отпуска на осенний сезон, Финляндия решила выдавать россиянам меньше виз в 5–10 раз. Об этом заявил МИД страны.

Количество выездных документов сократят, а приоритет будут отдавать тем, кто едет по семейным обстоятельствам, работе или учебе. Шанс получить туристическую визу резко снизился.

О механизме ограничения выдачи виз россиянам говорили уже несколько дней. Накануне стало известно, что Литва не выдает их гражданам РФ, только в определенных случаях. А Эстония с 18 августа перестанет впускать россиян с выданным ей "шенгеном". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.