Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистам на Украине – дипломат РФ

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Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
Он отметил, что об этом также сообщал представитель Киргизии на недавней конференции в Ташкенте.
"<...> они же бежали в большом количестве и сидят, ждут, их же американцы и все остальные не забирают, хотя обещали – порядка 110 тысяч афганцев болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США", – сказал Кабулов в интервью РИА Новости.
Дипломат предположил, что Штаты, скорее всего, и не собираются пускать их, что является "абсолютно хамской манерой американцев". Он также уточнил, что часть спецназовцев присоединилась к ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и воюет в Ираке и Сирии.
Кабулов добавил, что Россия не хотела бы, чтобы порядка 100 самолетов и вертолетов, на которых афганские военные сбежали в прошлом году в Узбекистан и Таджикистан, попали на Украину.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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