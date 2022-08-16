В Китае заявили, что РФ может нанести ракетный удар по Лондону при нападении НАТО на Крым

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Если НАТО начнет военную агрессию против Крыма, то в ответ Москва нанесет ракетный удар по Лондону, пишет китайский портал Sina.
"Как только НАТО нападет на Крым, это будет равносильно объявлению России войны, и Москва тут же запустит ракеты по Лондону, чтобы показать миру последствия своего гнева", – говорится в публикации.
В статье утверждается, что Москва готова к самым решительным мерам. Также отмечается, что урегулировать ситуацию на Украине мешают именно Соединенные Штаты и их союзники, пытаясь за счет РФ решать собственные внутриполитические проблемы.
"Запад хочет видеть мир полным конфликтов, трений и противоречий. Только когда мир станет более хаотичным, западные страны смогут ловить рыбу в мутной воде и получать прибыль", – говорится в статье.
Авторы материала считают, что Запад опасается мирной и стабильной обстановки, поскольку это может привести к скорому краху западного гегемонистского порядка.
"Это главный фактор, по которому США и Европа продолжают способствовать эскалации российско-украинского конфликта. Россия, конечно, это понимает, поэтому Владимир Путин с самого начала спецоперации был готов драться с Западом до конца", – заключили авторы.
Ранее газета La Stampa сообщила, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости отобрать у России Крым могут превратить спецоперацию в полноценную мировую войну. В статье утверждалось, что последствия возможного нападения Киева на полуостров Москва воспримет гораздо жестче, чем противостояние в Донбассе.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Зеленский заявил о желании поговорить с председателем КНР о конфликте на Украине
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