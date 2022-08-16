Российские ПВО продолжили круглосуточное дежурство на Украине

Круглые сутки на боевом дежурстве находятся российские ПВО, в том числе и комплексы "Тор-М2". Эти системы обеспечивают прикрытие от украинских самолетов, вертолетов, беспилотников и даже баллистических ракет.

"Тор-М2" способен обнаружить одновременно до 40 целей на расстоянии до 30 километров. А после залпа машины моментально меняют позицию, оставаясь незаметными для противника.

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