В МИД РФ заявили, что везти миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Везти миссию экспертов МАГАТЭ на Заропожскую АЭС через Киев небезопасно, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
Дипломат пояснил, что в таком случае специалистам Международного агентства по атомной энергии пришлось бы пересекать линию фронта. Так он прокомментировал заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжарика о том, что всемирная организация могла бы содействовать совершению такого визита через Киев.
"Это огромный риск, с учетом того, что украинские вооруженные силы – это неоднородные вооруженные формирования. Эти люди готовы будут совершить любую провокацию. <...> В этом случае все что угодно могло бы произойти, если бы делегация МАГАТЭ поехала через линию фронта", – приводит его слова ТАСС.
Вишневецкий подчеркнул, что Россия предлагала безопасный маршрут для поездки инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, когда речь шла о предыдущем посещении. Он также отметил, что в полномочия Международного агентства по атомной энергии не входят вопросы демилитаризации, поэтому соответствующие призывы относительно ЗАЭС безответственны.
Накануне вблизи Запорожской АЭС прогремели несколько взрывов после обстрела Энергодара со стороны ВСУ. По словам властей города, из тяжелых орудий США за два часа по Энергодару и ЗАЭС было нанесено около 25 ударов. Под обстрел также попали спальные районы, промышленная зона и село Ивановка.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что затягивать с визитом миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС не стоит. При этом он добавил, что рассматривается возможность остановки работы ЗАЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ.
Запорожская АЭС может быть законсервирована из-за обстрелов ВСУ
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