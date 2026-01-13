Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 13:47

Регионы

На Урале начали проверку из-за откровенного танца Снегурочек на детском новогоднем шоу

Фото: телеграм-канал "Инцидент Нижний Тагил • Новости"

Следователи начали проверку после откровенного танцевального номера на предновогоднем шоу в Нижнем Тагиле. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

Согласно имеющейся информации, концерт позиционировался как семейный, при этом в зале находились дети в возрасте от четырех до десяти лет.

"Судя по распространенным в Сети кадрам, в одном из моментов номера танцовщицы в костюмах Санта-Клауса и черных чулках задирали юбки, крутили бедрами и показывали нижнее белье", – сказал собеседник агентства.

В мэрии Нижнего Тагила уточнили, что номер был показан в городском Дворце детского и юношеского творчества, однако зал был сдан в аренду на коммерческой основе танцевальной студии MDT. Договор на проведение отчетного концерта детского коллектива был заключен 21 декабря, а организацией мероприятия и распространением билетов занимались сами арендаторы.

В администрации подчеркнули, что управление образования и руководство дворца не отвечают за содержание частного мероприятия, при этом с ГДДЮТ проводится проверка.

Ранее проверку организовали в Челябинской области, где молодой отец вспылил и устроил скандал в детском саду после утренника. Причиной послужила недостача новогодних подарков, из-за чего часть детей осталась без угощений. Мужчина решил прояснить момент с организацией праздника, однако в нецензурной форме.

Читайте также


регионы

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика