На Урале начали проверку из-за откровенного танца Снегурочек на детском новогоднем шоу

Фото: телеграм-канал "Инцидент Нижний Тагил • Новости"

Следователи начали проверку после откровенного танцевального номера на предновогоднем шоу в Нижнем Тагиле. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

Согласно имеющейся информации, концерт позиционировался как семейный, при этом в зале находились дети в возрасте от четырех до десяти лет.

"Судя по распространенным в Сети кадрам, в одном из моментов номера танцовщицы в костюмах Санта-Клауса и черных чулках задирали юбки, крутили бедрами и показывали нижнее белье", – сказал собеседник агентства.

В мэрии Нижнего Тагила уточнили, что номер был показан в городском Дворце детского и юношеского творчества, однако зал был сдан в аренду на коммерческой основе танцевальной студии MDT. Договор на проведение отчетного концерта детского коллектива был заключен 21 декабря, а организацией мероприятия и распространением билетов занимались сами арендаторы.

В администрации подчеркнули, что управление образования и руководство дворца не отвечают за содержание частного мероприятия, при этом с ГДДЮТ проводится проверка.

