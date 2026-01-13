Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 января, 16:47

Политика

Центробанки мира поддержали главу ФРС Пауэлла после угроз со стороны Минюста США

Фото: depositphotos/Vladru

Центробанки нескольких стран и международные институты заявили о солидарности с главой Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом на фоне расследования американского Минюста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой слова руководителей Европейского центрального банка и Банка международных расчетов, а также ЦБ Австралии, Англии, Бразилии, Дании, Канады, Республики Корея, Франции, Швеции и Швейцарии.

По словам авторов обращения, независимость Центробанка является "краеугольным камнем ценовой, финансовой и экономической стабильности". Очень важно сохранять это при полном уважении верховенства права и демократической подотчетности.

Пауэлл ранее заявил, что Минюст готовится предъявить ему уголовные обвинения, связанные с показаниями перед банковским комитетом сената конгресса США в июне 2025 года. Его свидетельства касались проекта реконструкции комплекса зданий ФРС.

По словам Пауэлла, эти действия нужно рассматривать в более широком контексте угроз и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

В апреле 2025-го Трамп призвал Пауэлла покинуть свой пост. Тогда американский лидер отметил, что глава ФРС "уже давно" должен был снизить ключевую ставку, так как стоимость нефти и продуктов уменьшается. Кроме того, он привел в пример Европейский центральный банк, отметив, что те могут снизить процентную ставку уже в седьмой раз.

Позже глава Белого дома передумал увольнять главу Федеральной резервной системы, однако вновь призвал его снизить ключевую ставку.

политикаэкономиказа рубежом

