FT: в США заявили о возможном экономическом спаде из-за проблем бедных

Фото: 123RF.com/palinchak

Растущие проблемы бедных могут привести к экономическому спаду в США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление председателя Федерального резервного банка Нью-Йорка, входящего в Федеральную резервную систему (ФРС) США, Джона Уильямса.

По данным издания, Уильямс указал на необходимость балансирования, с которой сталкиваются представители Центробанка при вопросе о повторном снижении процентных ставок в декабре.

"Данные и разговоры с руководителями сообществ указали на то, что многие беднейшие домохозяйства сталкиваются с кризисом доступности цен", – говорится в материале.

При этом состоятельные американцы извлекали выгоду из того, что фондовый рынок приближался к рекордно высоким отметкам.

Ранее сообщалось, что курс рубля по отношению к доллару может составить 50:1 в случае потери контроля над инфляцией в США. В частности, это может произойти в том случае, если в РФ будет ценовая стабильность, а в США начнется высокая инфляция, которая будет носить устойчивый долгосрочный характер.

Соотношение стоимости валют зависит от того, на каком уровне будет американская инфляция.