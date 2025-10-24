Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 17 октября, это следует из данных торгов.

К 14:28 по московскому времени доллар снижался на 98 копеек относительно предыдущего закрытия до 80,03 рубля. Минутами ранее он отпускался до 79,80 рубля.

Курс доллара изменился на фоне информации о том, что совет директоров Центробанка России принял решение понизить ключевую ставку до 16,5% годовых. При этом регулятор отмечал, что продолжит поддерживать жесткую денежно-кредитную политику, необходимую для возвращения инфляции к целевому уровню.

В свою очередь, эксперт Андрей Бархота указывал на то, что основная задача снижения ставки – девальвация рубля, то есть снижение его стоимости по отношению к другим валютам. По его словам, для того чтобы скорректировать курс доллара, необходимо иметь ключевую ставку в 12–14%.

