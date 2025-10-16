Биржевая цена золота впервые превысила 4 300 долларов за унцию

Фото: depositphotos/DmitryRukhlenko

Биржевая цена на золото вновь обновила исторический максимум, следует из данных торгов.

По состоянию на 19:23 по московскому времени цена декабрьского фьючерса за золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 102,2 доллара, или 2,41%, относительно предыдущего закрытия. Новый исторический максимум составил 4 305,24 доллара.

Кроме того, декабрьский фьючерс на серебро на 19:23 по московскому времени подорожал на 4,22%, до 53,54 доллара за унцию.

Прошлая рекордная стоимость золота была установлена 13 октября. К 13:49 по московскому времени цена на драгметалл составила 4 100,6 доллара (+0,75%). При этом через несколько минут стоимость золота ускорила рост до 4 102,7 доллара за тройскую унцию.

