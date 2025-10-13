Стоимость золота впервые превысила 4 100 долларов за тройскую унцию

Фото: depositphotos/ras-slava

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года обновила исторический максимум, превысив 4 100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки Comex.

По данным на 13:49 по московскому времени, цена на драгметалл составляла 4 100,6 доллара (+0,75%). При этом через несколько минут стоимость золота ускорила рост до 4 102,7 доллара за тройскую унцию.

Ранее стоимость декабрьского фьючерса на золото поднималась выше 4 050 долларов за тройскую унцию. Параллельно с этим рост показал и декабрьский фьючерс на серебро.

В середине сентября стоимость германия достигла максимума за 14 лет из-за экспортных ограничений Китая. КНР, являющаяся основным производителем металла, усилила контроль за экспортом товаров двойного назначения в США, включая германий, галлий, сурьму и сверхтвердые металлы.