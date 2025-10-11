РИА Новости: стоимость биткоина может достичь отметки в 135 тыс долларов к концу года

Фото: depositphotos/sergey.kot.gmail.com

Стоимость биткоина к концу 2025 года может достичь отметки в 135 тысяч долларов и выше, передает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Как уточнил аналитик Александр Крайко, сейчас биткоин торгуется в диапазоне 120–125 тысяч долларов.

"На рынке заметны продажи со стороны крупных и опытных участников – тех, кого условно можно назвать смарт-деньги. Это совпадает с теорией цикличности биткоина, по которой актив уже мог достигнуть максимумов текущего цикла", – сказал Крайко.

По мнению эксперта Спартака Соболева, следующей планкой станет 129–130 тысяч долларов в конце октября или в ноябре.

Среди факторов роста криптовалюты Соболев называет ситуацию в США. В частности, высокий госдолг, проинфляционные процессы и последовательное смягчение денежно-кредитной политики.

"И наконец, шатдаун, который длится и не прибавляет оптимизма участникам рынка. Они начинают устремляться в защитные (золото) и альтернативные активы", – добавил Соболев.

В свою очередь, Крайко подчеркнул, что крупные держатели продают биткоины, но не экстремально большими объемами.

"С высокой вероятностью биткоин обновит максимум и к концу года способен выйти в район 135 тысяч и выше, особенно если золото приостановит рост и часть капитала вновь потечет в крипторынок", – заключил эксперт.

Как сообщалось ранее, цена биткоина во время торгов резко опустилась ниже 105 тысяч долларов впервые с июня 2025 года. Аналогичная ситуация наблюдается и с другими криптовалютами.

Падение стоимости криптовалют произошло вскоре после объявления президента США Дональда Трампа о дополнительных пошлинах против Китая.