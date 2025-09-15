FT: цены на германий достигли максимума за 14 лет из-за экспортных ограничений Китая

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Hendrik Schmidt

Стоимость германия, который активно используют в оборонной промышленности и применяют при создании тепловизионных систем, достигла максимума за последние 14 лет из-за экспортных ограничений со стороны Китая, пишет Financial Times со ссылкой на трейдеров и одно из ценовых агентств.

Как отметили журналисты, Китай является основным производителем металла. При этом в конце прошлого года Пекин усилил контроль за поставками товаров двойного назначения в США. КНР, в том числе, перестала экспортировать товары, связанные с германием, а также с галлием, сурьмой и сверхтвердыми металлами.

Это привело к дефициту поставок и росту цен. В период с января по июль текущего года Пекин снизил поставки германия в Соединенные Штаты примерно на 40% в годовом выражении. По данным СМИ, компания Strategic Metal Investments более полугода не может приобрести необходимый металл из-за веденных ограничений.

На прошлой неделе, с 8 по 14 сентября, цена германия достигла почти 5 тысяч долларов за килограмм, что практически в 5 раз выше показателей 2023 года. Кроме того, текущая цена стала максимальной с 2011 года.

Также ограничения негативно отразились на работе спотового рынка. Ситуация, когда фирмам даже с большой наценкой удается купить 10 килограммов металла вместо запрашиваемых 100, является везением, считают эксперты.

Ранее биржевая цена серебра превысила 43 доллара за тройскую унцию, это произошло впервые с 5 сентября 2011 года. В ходе торгов 12 сентября стоимость декабрьского фьючерса на металл увеличивалась на 2,1%. Вместе с тем декабрьский фьючерс на золото подорожал на 8,47 доллара и достиг отметки в 3 682,07 доллара за тройскую унцию.

