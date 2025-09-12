Биржевая цена серебра превысила 43 доллара за тройскую унцию впервые с 2011 года

Фото: 123RF/maxxyustas

Биржевая цена серебра превысила 43 доллара за тройскую унцию впервые с 5 сентября 2011 года, следует из данных торгов.

В пятницу, 12 сентября, в 11:48 по московскому времени стоимость декабрьского фьючерса на металл увеличилась на 2,1%. В результате цена серебра достигла 43,033 доллара за унцию.

При этом, по оценкам биржи Comex, декабрьский фьючерс на золото подорожал на 8,47 доллара и стал стоить 3 682,07 доллара за тройскую унцию.

Ранее 10 сентября курс доллара на российском межбанковском рынке вырос на 1,69% – до 85,11 рубля. Такой цены американская валюта достигла впервые с 11 апреля.

При этом Центробанк повысил курс доллара на 12 сентября до 85,66 рубля. Показатель стал выше предыдущего на 74 копейки. В то же время курс евро был понижен на 9 копеек, до 99,7367 рубля.