Курс доллара на межбанковском рынке превысил 85 рублей

Фото: 123RF/kadirorhan

Курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 85 рублей впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные площадки "Финам".

В среду, 10 сентября, в 10:54 по московскому времени курс доллара вырос на 1,69% – до 85,11 рубля. К 10:59 курс американской валюты замедлил рост, остановившись на уровне 84,94 рубля.

Кроме того, согласно данным торгов, внебиржевой курс доллара также превысил 85 рублей. Такого показателя не было с 10 апреля. Немногим ранее внебиржевой курс доллара превышал 84 рубля. В 10:03 он вырос на 26 копеек.

Как отмечал экономист Никита Масленников, изменения курса доллара до 92 рублей можно ожидать до конца текущего года. В ближайшее время рубль, по его словам, будет слабеть, но достаточно плавно.

Главным фактором станет неблагоприятный прогноз динамики платежного и торгового баланса. Более того, в данной теме не менее важен геополитический фактор, который достаточно непредсказуем, подчеркнул эксперт.

