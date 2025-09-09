Семь крупных банков РФ снизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ России

Фото: depositphotos/Professor25

Семь крупных российских банков из топ-20 снизили ставки по вкладам за первую неделю сентября в преддверии очередного заседания Центробанка РФ. Об этом сообщили в финансовом маркетплейсе "Финуслуги".

Сильнее всего снизились ставки по вкладам на 1,5 года – минус 0,41 процентного пункта. Из-за этого средняя ставка опустилась до 10,62%. При этом меньше всего потеряли трехлетние вклады – минус 0,05 процентного пункта, ставка снизилась до 9,62%.

Средняя ставка по трехмесячным вкладам упала на 0,15 процентного пункта, по полугодовым вкладам – на 0,13, по годовым – на 0,20. Таким образом, по состоянию на 8 сентября, средние ставки на указанные сроки составляют 15,59%, 14,58% И 13,49% годовых соответственно.

Центробанк России ранее продлил ограничения на снятие наличных долларов и евро до 9 марта 2026 года. Решение было принято с учетом действующих санкций, препятствующих отечественным финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран.

При этом к концу 2025 года ожидается ослабление рубля. Таким прогнозом ранее поделился глава Сбербанка Герман Греф. Эта тенденция, по его словам, поможет снизить риски для экспортеров и государственного бюджета. Среди причин Греф назвал в том числе снижение ключевой ставки.