Центробанк выпустит серебряную монету в честь 150-летия тенниса в России

Фото: cbr.ru

Центробанк России выпустит серебряную монету в честь 150-летия тенниса в России 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Монета будет выполнена в форме круга диаметром 39 миллиметров, номиналом в 3 рубля.

С лицевой стороны будет рельефное изображение герба России, а также надписи: "Российская Федерация", "Банк России", "3 рубля". Вместе с этим напишут год, пробу сплава и массу драгоценного металла.

На оборотной стороне можно будет увидеть рельефное изображение скрещенных теннисных ракеток и золотого объемного мяча, расположенного на фоне теннисной сетки. Вверху будет написано "Теннис в России", а внизу – "150 лет".

Монету выпустят в количестве 3 тысяч штук.

Ранее сообщалось, что Центробанк России 1 сентября выпустил в обращение памятные монеты серии "Российский спорт", посвященные спортивным клубам "Динамо", ЦСКА, "Локомотив", "Спартак" и "Трудовые резервы".