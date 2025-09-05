05 сентября, 16:47Экономика
Центробанк выпустит серебряную монету в честь 150-летия тенниса в России
Фото: cbr.ru
Центробанк России выпустит серебряную монету в честь 150-летия тенниса в России 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Монета будет выполнена в форме круга диаметром 39 миллиметров, номиналом в 3 рубля.
С лицевой стороны будет рельефное изображение герба России, а также надписи: "Российская Федерация", "Банк России", "3 рубля". Вместе с этим напишут год, пробу сплава и массу драгоценного металла.
На оборотной стороне можно будет увидеть рельефное изображение скрещенных теннисных ракеток и золотого объемного мяча, расположенного на фоне теннисной сетки. Вверху будет написано "Теннис в России", а внизу – "150 лет".
Монету выпустят в количестве 3 тысяч штук.
Ранее сообщалось, что Центробанк России 1 сентября выпустил в обращение памятные монеты серии "Российский спорт", посвященные спортивным клубам "Динамо", ЦСКА, "Локомотив", "Спартак" и "Трудовые резервы".