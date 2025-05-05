ЦБ РФ выпустит серебряную монету в честь 300-летия ордена Александра Невского

Фото: cbr.ru

Российский Центробанк выпустит серебряную монету в честь 300-летия ордена Александра Невского, сообщает пресс-служба Банка России.

Памятная монета номиналом 3 рубля выйдет в обращение 6 мая. Ее тираж составит 3 тысячи штук. Содержание драгоценного металла в чистоте превышает 31 грамм, а сплав соответствует 925 пробе. Сама монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне изображен герб РФ, номинал, год выпуска, обозначение металла, проба, товарный знак и масса драгоценного металла. На оборотной стороне монеты находится рельефное цветное изображение Ордена Святого Александра Невского, звезды ордена и сложенной ленты на фоне изображения фрагмента Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры. Внизу указана дата учреждения ордена – 1725 год.

"Это третий орден, который был учрежден в Российской империи. Идея ввести его принадлежит Петру I, но впервые он был вручен при Екатерине I, в 1725 году. Орден Александра Невского уникален: он существовал и в Российской империи, и в Советском Союзе и сохранился в наградной системе страны до сих пор", – говорится в сообщении ЦБ.

Ранее Центробанк выпустил памятные золотые и серебряные монеты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего банк выпустил в обращение около 50 золотых монет номиналом 10 тысяч рублей, на которых представлены советские воины, бросающие вражеские знамена.

Также в обращение выпущена примерно тысяча золотых монет номиналом 50 рублей с логотипом празднования 80-летия Победы. Аналогичные изображения будут размещены на серебряных монетах номиналом 3 рубля и монетах из недрагоценных металлов номиналом 50 рублей. Их тираж составит 3 тысячи и миллион экземпляров соответственно.

