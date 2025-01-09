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09 января, 11:26

Экономика

ЦБ выпустил инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"

Фото: телеграм-канал "Банк России"

Центробанк России выпустил в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" номиналом 3 и 50 рублей, сообщается в телеграм-канале регулятора.

По информации ЦБ, монета номиналом 3 рубля выполнена из серебра, а номиналом 50 рублей – из золота. Купить их можно в АО "Гознак" и в банках, с которыми регулятор заключил соглашение о распространении.

Тираж монет составит до 500 тысяч штук каждая, уточнили в Банке России.

Между тем регулятор намерен выпустить новую тысячерублевую купюру в конце текущего года. Зампред Центробанка Сергей Белов уточнял, что предстоит длительная работа, которая обычно занимает примерно год.

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