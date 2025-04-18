Центробанк выпустит памятную монету в честь маршала Говорова

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Центральный банк России выпустит памятную серебряную монету в честь маршала СССР Леонида Говорова. Монета номиналом 2 рубля появится в серии "Герои Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг", сообщила пресс-служба ЦБ.

На лицевой стороне монеты расположится рельефное изображение герба России, номинал, год выпуска, характеристики металла и название банка. Портрет Говорова и медаль "Золотая Звезда" на фоне Петропавловского собора разместят на обратной стороне.

Монета появится в обращении 21 апреля. Ее тираж составит три тысячи экземпляров. Регулятор обратил внимание, что монета станет законным платежным средством и должна приниматься без каких-либо исключений.

Кроме того, 9 мая ЦБ выпустит золотые и серебряные монеты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В обращение поступят около 50 золотых монет номиналом 10 тысяч рублей, на которых будут представлены советские воины, бросающие вражеские знамена на фоне салюта, запущенного на Красной площади.

Также регулятор выпустит 150 серебряных монет номиналом 100 рублей, на которых будут представлены советские воины, устанавливающие флаг над Рейхстагом.