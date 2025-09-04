Центробанк РФ объяснил, как избежать блокировки банковской карты

Фото: depositphotos/samsonovs

Россиянам не стоит совершать денежные операции по просьбе незнакомых людей, если они не желают стать жертвами мошенников и хотят избежать блокировки банковской карты, предупредил в своем телеграм-канале Центральный банк РФ.

"Не возвращайте самостоятельно деньги, которые пришли вам якобы по ошибке. Обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя", – подчеркнул регулятор.

Представители ЦБ призвали граждан не передавать карты и доступы в личные кабинеты онлайн-банков незнакомцам, а также не переводить деньги неизвестным даже в тех случаях, когда речь идет об оплате товаров и услуг в магазинах. Такие операции финансовые организации могут посчитать подозрительными.

Однако если человек все же решился отправить деньги в качестве оплаты, на сбор на подарок или родственнику, ему необходимо указать в комментарии назначение платежа, чтобы у банка не возникло подозрений.

"Попасть под блокировку рискуют те, кто пользуется пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса. Такие платежи не только токсичные сами по себе, но и могут привести человека в преступные схемы", – указал Центробанк.

Вместе с тем регулятор посоветовал россиянам своевременно уведомлять банки о смене персональных данных, в том числе фамилии, телефона и адреса проживания. Гражданам, занимающимся индивидуальным предпринимательством или бизнесом, рекомендовано не допускать налоговых задолженностей.

Также Банк России обратил внимание на те случаи, когда финансовые организации ограничивают доступы к счетам или картам. В таких ситуациях клиентам должны объяснять, в соответствии с каким федеральным законом или нормой было принято соответствующее решение.

Более того, банк должен указать, как человек сможет восстановить обслуживание. Если же временная блокировка связана с ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", гражданину стоит обратиться к финансовой организации за разъяснением ситуации и предоставить необходимые документы.

"Если и после этого банк отказывается пересматривать свое решение, необходимо направить обращение в Межведомственную комиссию через интернет-приемную", – отметил ЦБ.

Блокировка может произойти и в соответствии с ФЗ "О национальной платежной системе". В таких случаях, напомнил регулятор, реквизиты клиентов попадают в базу данных Центробанка "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиентов".

Решение можно оспорить через подачу жалобы в любой банк, где у человека есть счет, или через обращение в интернет-приемную Банка России. В форме заявления нужно выбрать тему "Информационная безопасность" и указать тип проблемы.

Ранее юрист Дмитрий Кваша, комментируя блокировки счетов из-за подозрительных операций, призвал россиян минимизировать переводы с карты на карту. Эксперт пояснил, что алгоритмы банковских систем для отслеживания подозрительных транзакций очень часто "цепляют" и обычных граждан, которые осуществляют серию переводов.