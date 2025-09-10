Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Внебиржевой курс доллара превысил 84 рубля. Такого показателя американская валюта достигла впервые с 11 апреля, следует из данных торгов.

В среду, 10 сентября, в 10:03 по московскому времени курс вырос на 26 копеек. В результате он достиг стоимости в 84,09 рубля.

Как отметил ранее экономист Никита Масленников, изменения курса доллара до 92 рублей можно ожидать до конца текущего года. В ближайшее время рубль, по его словам, будет слабеть, но достаточно плавно.

Главным фактором станет неблагоприятный прогноз динамики платежного и торгового баланса. Более того, в данной теме не менее важен геополитический фактор, который достаточно непредсказуем, подчеркнул эксперт.

