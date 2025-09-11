Центробанк повысил курс доллара до 85,66 рубля

Фото: 123RF/koromyslova

Курс доллара на 12 сентября составит 85,6647 рубля. Такой показатель, выше предыдущего на 74 копейки, установил Центробанк России.

Официальный курс доллара превысил 85 рублей впервые с 11 апреля. При этом курс евро был понижен на 9 копеек, до 99,7367 рубля. Юань ЦБ повысил на 4 копейки, до 11,9373 рубля.

Накануне, 10 сентября, курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 85 рублей. В 10:54 он вырос на 1,69% – до 85,11 рубля. К 10:59 курс американской валюты замедлил рост, остановившись на уровне 84,94 рубля.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, колебания курса доллара – это рыночные процессы. Он отметил, что макроэкономическая ситуация в России остается спокойной, надежной и предсказуемой.

