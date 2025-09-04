Министр Решетников: всем придется адаптироваться к крепкому рублю

Фото: depositphotos/Fascinadora

Курс рубля в обновленном макропрогнозе будет крепче, и всем придется к нему адаптироваться, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в рамках Восточного экономического форума.

Он объяснил, что перед правительством стоит задача донастроить и сбалансировать экспортно-ориентированную экономику, однако в дальнейших прогнозах необходимо учесть более сильное укрепление рубля.

Решетников подчеркнул, что это серьезный вызов для экономики, а также для внутреннего и внешнего производства.

"Но долгосрочно мы должны понимать, что если у нас не будет импорта, то в общем и целом у нас не будет и экспорта в тех объемах, как, может быть, нам бы хотелось. Поэтому курс на развитие внутреннего производства в этих условиях и на внутреннюю экономику, в общем и целом он такой достаточно неизбежный", – указал министр.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников рассказал, что до конца 2025 года можно ожидать изменения курса доллара до 92 рублей, однако скачков до 100 рублей не предвидится. При этом, по его словам, в ближайшее время рубль может начать слабеть, но достаточно плавно.

