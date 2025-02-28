SCMP: запасы тория обеспечат КНР энергией на 60 тыс лет

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Запасы тория в районе Баян-Обо на севере Китая смогут обеспечивать страну энергией в течение 60 тысяч лет. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

"Китай может располагать достаточным количеством тория, чтобы обеспечивать свои энергетические потребности почти вечно", – говорится в публикации.

Как утверждают журналисты, запасы тория оцениваются в один миллион тонн. Данный металл вырабатывает в 200 раз больше энергии, чем уран. Отмечается, что в отличие от урановых ториевым реакторам на расплавленной соли (TMSR) не нужно водяное охлаждение. Кроме того, они производят минимальное число долгоживущих радиоактивных отходов.

По данным издания, первая в мире электростанция TMSR будет возведена в пустыне Гоби.

Ранее геологи из Китая нашли запасы золота стоимостью около 82,8 миллиарда долларов на месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян. По данным Геологического управления центральной провинции Хунань, специалисты обнаружили больше 40 золотоносных жил на глубине более двух тысяч метров.

При этом в основной зоне поисков геологи нашли в общей сложности 300,2 тонны запасов золота. По мнению ученых, масштабы залежей руды в данном месторождении огромны.