В Минприроды рассказали, на сколько лет хватит золота в РФ

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Россиянам рассказали, на сколько лет хватит золота в стране. Об этом сообщает газета "Известия".
Как заявил изданию глава Минприроды Александр Козлов, Россия занимает первое место в мире по запасам золота (13%). При этом по объемам добычи благородного металла РФ находится на третьем месте и уступает лишь Китаю и Австралии.
"Обеспеченность страны при текущем уровне добычи составляет порядка 40 лет", – сказал Козлов.
Министр отметил, что Россия постоянно наращивает ресурсную базу по золоту. С 2010 года увеличение запасов драгоценного металла составило около 6 тысяч тонн.
За последние 10 лет в стране начали функционировать три крупных месторождения – Наталкинское и Павлик в Магаданской области, Гросс в Якутии и Вернинское в Иркутской области. Кроме того, готовится разработка месторождения Сухой Лог в Иркутской области и других крупных месторождений на Дальнем Востоке.
Ранее в пресс-службе Минприроды рассказали, на сколько лет в стране хватит запасов угля. Сообщалось, что общий объем запасов ископаемого в РФ составляет 275,4 миллиарда тонн.
До этого Козлов рассказал, на сколько лет в стране хватит нефти и газа. Он объяснял, что цифры отражают общее положение дел в отрасли. Министр также выступил за развитие геологоразведки.
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