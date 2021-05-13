В Минприроды рассказали, на сколько лет хватит угля в России

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Россиянам сообщили, на сколько лет в стране хватит запасов угля. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Минприроды.

По данным на 1 января 2020 года, в распределительном фонде насчитывается 47,3 миллиарда тонн угля. Это составляет 17% от общего количества запасов ископаемого.

"Обеспеченность угольной промышленности запасами угля распределенного фонда недр при текущем уровне добычи в среднем составляет порядка 100 лет", – заявили в Минприроды.

При этом общий объем запасов угля в РФ составляет 275,4 миллиарда тонн.

"При вовлечении в эксплуатацию запасов угля нераспределенного фонда недр обеспеченность угледобывающей промышленности вырастет не менее чем на 200 лет", – заключили в министерстве.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов рассказал, на сколько лет в стране хватит нефти и газа. Он объяснял, что цифры отражают общее положение дел в отрасли. Министр также выступил за развитие геологоразведки.