В Минприроды рассказали, на сколько лет хватит угля в России

Фото: ТАСС/Александр Колбасов
Россиянам сообщили, на сколько лет в стране хватит запасов угля. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Минприроды.
По данным на 1 января 2020 года, в распределительном фонде насчитывается 47,3 миллиарда тонн угля. Это составляет 17% от общего количества запасов ископаемого.
"Обеспеченность угольной промышленности запасами угля распределенного фонда недр при текущем уровне добычи в среднем составляет порядка 100 лет", – заявили в Минприроды.
При этом общий объем запасов угля в РФ составляет 275,4 миллиарда тонн.
"При вовлечении в эксплуатацию запасов угля нераспределенного фонда недр обеспеченность угледобывающей промышленности вырастет не менее чем на 200 лет", – заключили в министерстве.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов рассказал, на сколько лет в стране хватит нефти и газа. Он объяснял, что цифры отражают общее положение дел в отрасли. Министр также выступил за развитие геологоразведки.
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