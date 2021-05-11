Глава Минприроды сообщил, на сколько лет в России хватит нефти и газа

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Россиянам рассказали, на сколько лет в стране хватит нефти и газа. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов.
По его словам, обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет. При этом запасов природного газа хватит на 103 года.
Козлов пояснил, что данные цифры отражают общее положение дел в отрасли. Министр выступил за развитие геологоразведки
"Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды", – заявил Козлов в беседе с "РБК".
Глава Минприроды отметил сложности в удержании себестоимости разработки трудноизвлекаемой нефти. Козлов пояснил, что стоимость конечного продукта создает определенные ограничения для развития отрасли.
"Наши иностранные партнеры не дают возможности применять определенные технологии", – объяснил министр.
При этом разработка технологий в России благоприятно сказывается на появлении новых рабочих мест. В частности, специалисты получают возможность быть занятыми в смежных областях отрасли, таких как нефтесервис.
Козлов подчеркнул, что государство оказывает российским компаниям поддержку. Правительство берет на себя некоторые обязательства, в частности, по геологоразведочным работам.
"В этом случае компании больше тратят на извлечение запасов, а значит, и увеличивают налоговую выручку бюджета. Ведь для них нет ничего хуже, чем неподтвержденные запасы", – резюмировал министр.
Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что новый мировой кризис наступит в 2025 году. Утверждалось, что цены на нефть могут откатиться до значения 50–55 долларов за баррель в первой половине десятилетия.
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