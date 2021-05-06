Экономист оценил риск обвала рубля

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В ближайшее время не должно произойти событий, которые бы привели к резкому падению курса рубля, уверен сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
"Для российской валюты никаких глобально влияющих на ее курс событий произойти не должно", – цитирует эксперта "Российская газета".
Он отметил, что даже рост стоимости нефти до 70 долларов за баррель не повлиял на рубль, закрепившийся на отметке 74,5–75 рублей за доллар. Курс евро также будет держаться в диапазоне от 89 до 91 рубля, выразил уверенность специалист.
Переславский сообщил, что обвалиться могут валюты стран, где в настоящее время эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса остается сложной. В пример он привел Турцию и Индию. Наиболее устойчивой денежной единицей в данное время эксперт назвал австралийский доллар.
Ранее аналитики сообщили о затишье на российском рынке обмена валюты. В сравнении с мартом россияне приобретали иностранную валюту на 18% реже.
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