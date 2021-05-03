Финансист оценил сценарий с запретом на владение долларами

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Эксперт инвестиционной компании "Универ Капитал" Сергей Дроздов заявил, что сценариев с запретом на владение долларами или конфискацией валютных счетов опасаться не стоит.

"Разве что, дело дойдет до прямого военного столкновения между Россией и США, но в таком случае всем будет не до долларов и рублей", – допустил аналитик в разговоре с агентством "Прайм".

Он полагает, что для курса американской валюты гораздо большую угрозу, чем политика дедолларизации, представляет бесконтрольное наращивание внешнего долга США.

Кроме того, слабость доллара кроется в массированном вливании денег в экономику, проводимом администрацией Джо Байдена, а также ухудшении платежного баланса США и росте дефицита бюджета.

Однако эксперт указал, что долларовая масса в мире слишком велика, чтобы ее можно было значительно подвинуть.

Для россиян же ослабление доллара и вовсе незаметно в силу интервенций ЦБ и Минфина, которые в рамках бюджетного правила скупают валюту на внутреннем рынке даже в те периоды, когда рубль слабый.

Финансист предположил, что в долгосрочном плане доллар продолжит падать к корзине валют, пока не разразится масштабный кризис, который подтолкнет инвесторов "к бегству в качество".

Директор департамента инвестиций фонда Technology of the Future Максим Ачкасов ранее заявил, что лучшим антиинфляционным активом традиционно является золото.