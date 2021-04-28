Эксперт оценила влияние курса доллара на зарплаты в рублях

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Колебание курса доллара не оказывает прямого влияния на динамику изменения уровня средней зарплаты, при ее индексации, как правило, ориентируются на общий рост цен, рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Об этом сообщает News.ru.

По ее словам, часто реальный уровень инфляции оказывается выше официального, который является ориентиром при индексации социальных выплат и заработных плат. При этом изменение курса рубля к доллару чаще всего обусловлено внешними факторами. Поэтому наиболее корректным способом оценки реального роста зарплат является расчет с помощью паритета покупательной способности населения.

"А можно, например, сравнить страны по росту средней заработной платы и росту цен. Так, в России за период с 2001 по 2017 год средняя заработная плата выросла в 26 раз, а рост цен составил 171,52%. За этот же период в США средняя заработная плата выросла в 1,8 раза при росте цен на 34,99%. Так что можно отметить, что тенденции роста приблизительно одинаковые", – пояснила Иванова-Швец.

Другим способом является расчет с помощью оценки количества граждан за чертой бедности, отметила эксперт. В России в 2013 году этот показатель составлял 11,1%, в 2020 году – 13,3%. В Соединенных Штатах – 14,5 и 16,7% соответственно.

Иванова-Швец уточнила, что, глядя из-за границы, снижение курса рубля снизило покупательную способность россиян, однако на внутреннем рынке России растут и цены, и зарплаты.

Ранее экономисты оценили вероятность укрепления рубля до уровня 60 рублей за доллар. Андрей Колганов указал, что курс российской валюты зависит от многих факторов, а потому пока рано говорить о формировании устойчивой тенденции к его росту и в ближайшие полгода это вряд ли произойдет.