Экономист рассказал, что способно ослабить доллар

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Россия не сможет в одиночку ослабить американскую валюту, однако она сможет пошатнуть ее позиции при поддержке союзных стран, заявил ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов. Об этом сообщает News.ru.
Он пояснил, что доллар в настоящее время играет слишком важную роль в работе мировой экономической системы, поэтому отдельная страна не способна вызвать его обрушение. Целенаправленное ослабление американской национальной валюты возможно лишь при точных скоординированных действиях государств БРИКС и союзных стран.
"Если бы страны БРИКС и те страны, с которыми они поддерживают тесные политические и экономические связи, скоординированно бы проводили политику выведения доллара из взаимного оборота, то это могло бы довольно сильно повлиять на его позиции", – сказал Колганов.
По его словам, развитие такого сценария вполне реально в обозримом будущем, однако моментальное ослабление доллара осуществить невозможно. Кроме того, отказываясь от американской валюты, страна должна быть уверена в достаточной силе собственной экономики, добавил эксперт.
"Эти страны должны укреплять и свои собственные экономические позиции, потому что только наличие сильной экономики может позволить им вести самостоятельную игру", – отметил Колганов.
Ранее экономисты оценили вероятность укрепления рубля до уровня 60 рублей за доллар. Андрей Колганов указал, что курс российской валюты зависит от многих факторов, а потому пока рано говорить о формировании устойчивой тенденции к его росту и в ближайшие полгода это вряд ли произойдет.
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