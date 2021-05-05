Аналитики объявили "затишье" на валютном рынке в России

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Аналитики назвали апрель "относительным затишьем" в валютообменных операциях России. Как говорится в исследовании банка "Русский стандарт", в этом месяце россияне покупали иностранную валюту реже на 18 процентов, чем в марте.

Общая сумма валютообменных операций сократилась на 25 процентов. Кроме того, в апреле средний чек снизился на 9 процентов и составил 61 641 рубль. В докладе также отмечается, что покупатели валюты заняли наблюдательную позицию без заметной активности.

Аналитики связывают это с происходящими в мире событиями. Отмечается, что тренд на продажу валюты наблюдается с начала 2021 года. Согласно прогнозу, в мае при отсутствии геополитической напряженности рубль укрепится.

Как сообщил ТАСС директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко, основной фактор влияния – нефтяные котировки. Ожидаемые торговые диапазоны в мае для доллара составят 73-76,5 рубля, евро – 87-91,5 рубля.

Эксперт инвестиционной компании "Универ Капитал" Сергей Дроздов ранее заявил, что сценариев с запретом на владение долларами или конфискацией валютных счетов не стоит опасаться до прямого военного столкновения между Россией и США.