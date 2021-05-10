Эксперты прогнозируют новый мировой кризис в 2025 году

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Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) прогнозируют, что следующий этап мирового экономического кризиса придется на 2025 – 2026 годы. Об этом говорится в докладе центра.
Согласно прогнозам экспертов, пандемия COVID-19 завершится в середине текущего года, годовой прирост мирового ВВП составит 4%, а нефть подорожает до 82–85 долларов за баррель к концу десятилетия.
В случае, если реализуется сценарий структурного кризиса (консервативный), то пандемия коронавируса продлится на год дольше, а ВВП будет прирастать по 2–3% ежегодно. Цены на нефть, в свою очередь, откатятся до значения 50–55 долларов за баррель в первой половине десятилетия, а во второй – вырастут до 65 долларов.
Отмечается, что оба сценария предполагают вероятность экономического кризиса, который затронет середину 2020-х годов. Кроме того, в базовом сценарии допускается циклический кризис, связанный с перегревом рынков. Специалисты описывают и возможность базового безкризисного сценария – в нем в середине 2020-х годов наступит "пауза роста" – падения экономики не будет, однако, темпы экономического роста окажутся нулевыми.
Что касается РФ, то в центре прогнозируют рост ВВП на 1,5–2% каждый год в течение 10 лет, но в кризис данный показатель может приблизиться к нулевым значениям.
Ранее в ООН заявили, что количество людей, находящихся в условиях отсутствия продовольственной безопасности и нуждающихся в помощи для выживания, достигло самого высокого уровня за последние пять лет.
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