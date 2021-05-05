В ООН заявили об остром продовольственном кризисе в мире

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Количество людей, находящихся в условиях отсутствия продовольственной безопасности и нуждающихся в помощи для выживания, достигло самого высокого уровня за последние пять лет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на доклад Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами, в которую в том числе входят ООН и ЕС.
В документе уточняется, что в 2020 году из-за экономических потрясений, вооруженных конфликтов, пандемии и экстремальных погодных явлений число голодающих во всем мире выросло до 155 миллионов человек в 55 странах, что на 20 миллионов больше, чем годом ранее. Еще 28 миллионов человек находятся на грани голодания.
Проблема наиболее остро ощущается в Африке, где проживает 98 миллионов от общего количества всех тех, кто столкнулся с проблемой безопасности. В наиболее тяжелом состоянии оказались 133 тысячи жителей Буркина-Фасо, Южного Судана и Йемена, где пришлось принять экстренные меры, чтобы избежать гибели населения.
"Конфликт и голод являются взаимоусиливающими явлениями. Для решения любой из этих проблем необходимо заниматься решением обеих одновременно... Мы должны сделать все возможное, чтобы разорвать этот порочный круг", – приводятся в докладе слова генсека ООН Антониу Гутерреша.
В начале года генеральный секретарь ООН заявил, что сейчас мир переживает худший за последние сто лет экономический кризис. Он также призвал страны препятствовать расколу мира на две части во главе с Китаем и США, двумя величайшими экономиками.
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