Финляндия сокращает закупки российской нефти – СМИ

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Финляндия постепенно сокращает закупки российской нефти. Об этом пишет Reuters.

По информации СМИ, причиной уменьшения объемов закупок российской нефти стал переход Финляндии на "зеленую" энергетику. По данным платформы Refinitiv Eikon, в первом квартале 2021 года импорт сырья из РФ в страну сократился на 25%.

Издание указывает, что в апреле 2021 года закупки Финляндией российской нефти уменьшились до 0,4 миллиона тонн. В прошлом году данный показатель за аналогичный период был больше на 63%. В годовом выражении импорт сырья из РФ составил 2,1 миллиона тонн.

Уточняется, что ведущий нефтепереработчик Финляндии Neste Oil закупал из России наибольший объем нефти. В данный момент компания готовится переоборудовать заводы под возобновляемые энергоносители.

По прогнозам трейдеров, сокращение Финляндией закупок российского сырья может изменить стоимость нефти марки Urals.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа. Он объяснял, что цифры отражают общее положение дел в отрасли. Министр также выступил за развитие геологоразведки.

До этого СМИ сообщали, что Россия может прекратить поставки нефти в Белоруссию из-за санкций США. Утверждалось, что в мае "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" не будут поставлять сырье на "Нафтан", производственная мощность которого составляет около 200 тысяч баррелей в сутки.