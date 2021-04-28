РФ может прекратить поставки нефти в Белоруссию из-за санкций США – СМИ

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Фото: ТАСС/Виктор Толочко
Российские нефтяные компания могут приостановить поставки в Белоруссию из-за возобновления санкций США в отношении "Белнефтехима" и входящих в него госпредприятий.
19 апреля Вашингтон отозвал разрешения на сделки с девятью находящимися под санкциями предприятиями, включая нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Нафтан".
По данным источников Reuters, российские компании не затронуты этим напрямую, но обеспокоены тем, что их могут наказать, если они продолжат вести дела с Минском.
Указывается, что в мае "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" не будут поставлять сырье на "Нафтан", производственная мощность которого составляет около 200 тысяч баррелей в сутки.
Всего РФ поставляет на НПЗ, которым владеет "Белнефтехим", 5,5 миллиона баррелей нефти в месяц. Ожидается, что теперь объемы будут перенаправлены для экспорта в морские порты.
Белоруссия ранее запретила ввозить товары компаний Skoda, Liqui Moly и Nivea из стран, которые ввели санкции в отношении юридических и физических лиц республики.
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